Meteo Piazza Armerina: weekend con temperature elevate fino a venerdì, poi temperature in diminuzione

L’anticiclone Africano ci farà compagnia fino alla giornata di domani con temperature elevate su tutto il territorio Ennese e Regionale.

Ma sarà un weekend diviso in due perché l’Anticiclone Africano tenderà ad allontanarsi dando spazio a un netto calo termico, ma entriamo nei dettagli:

Venerdì 23 Giugno il cielo si presenterà ancora velato con una discreta quantità di pulviscolo sahariano ( sabbia ) , la possibilità di precipitazioni è molto BASSA.

I venti saranno sostenuti.

La temperatura massima registrata sarà intorno ai 35°C /37°C , mentre la minima 18°C .

Sabato 24 Giugno

Il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso ,le temperature saranno destinate a diminuire sia sui valori massimi che minimi.

La massima registrata sarà di 32°C , mentre la minima 14°C ,più fresco la notte .

I venti saranno sostenuti.

Domenica 25 giugno

Il cielo si presenterà sereno con qualche nube

La temperatura massima registrata sarà di 29°C , mentre la minima 14°C.

I venti saranno sostenuti.

Per precisare temperature in diminuzione non significa che saranno giornate fredde ma sarà un caldo sopportabile , e più fresco durante la notte.

A cura di

David Cartarrasa

