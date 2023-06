Oggi al Teatro Garibaldi di Enna la cerimonia di consegna dei premi ai vincitori del premio di “Umberto Domina

Una serata per riscoprire il piacere ed il valore della letteratura umoristica e per ricordare Umberto Domina ennese di nascita e milanese di adozione, fra i più brillanti scrittori e autori umoristici italiani del Novecento, quella che accompagnerà questo sabato, 24 giugno alle 18 al Teatro Garibaldi di Enna, la cerimonia di consegna dei premi ai vincitori della VII edizione del premio nazionale di letteratura umoristica dedicato dal Rotary Club di Enna al brillante scrittore.

Ad introdurre la serata, che sarà conclusa dallo spettacolo “ siamo tutti un po’ matti” di Marco Bottoni, Salvatore Ferlita, professore associato di letteratura italiana contemporanea della Kore di Enna

Il “Domina” è stato realizzato dal Rotary club di Enna presieduto per l’anno sociale 2022- 2023 da Giuseppina Lo Manto, in collaborazione e con il patrocinio di comune di Enna, Libero consorzio comunale ed Università Kore, non come semplice tributo all’ironico ed attento osservatore del costume sociale, ma come vero e proprio modo, per “rinnovare e divulgare- come ribadisce la presidente del club service ennese – l’antica tradizione umoristica italiana, esaltandone i valori non solo letterari, ma anche filosofici, sociali e pedagogici che, in forma apparentemente ludica e scherzosa, sanno entrare con forza dirompente negli aspetti più profondi della realtà che ci circonda, attraverso la premiazione degli scrittori umoristici autori di opere originali edite e inedite.”

Al primo classificato andrà un premio da mille euro, al secondo da 750 ed al terzo da 500.

La giuria composta dall’avvocato Eugenio Amaradio, Dario Cardaci docente di Lettere, Guido Clericetti scrittore e disegnatore amico di Umberto Domina, Pietro Colletta professore associato di letteratura latina, medioevale e umanistica dell’Università Kore di Enna, Enzo D’Antona giornalista direttore del teatro Miela di Trieste, integrata come da bando da Marina Castiglione ordinario di linguistica e filologiche italiana all’università di Palermo, Salvatore Ferlita, coordinatore del corso di laurea in lettere della Kore di Enna e l’attore palermitano Gianni Nanfa ha valutato le opere umoristiche umoristiche decretando i primi dieci classificati: Pino Imperatore “Con tanto affetto ti ammazzerò”, Mattia Serpotta “ La gente non stanno bene” Lamberto Tomassini e Maurizio Fei “ Manuale del perfetto telecronista di calcio”, Denis Astolfi “ Due anime a zonzo”, Carmela Consoli “Scritte sui muri, scritte da duri”, Giorgio Gino Giunta “ La mia maratona”, Andrea Poli e Luca Ghetti “ Il mostro saraceno” , Igor Bivona “Il raggio della morte e i grandi rebus della storia- da Marineide al cubo”, Simone Cerri “ Cronache dallo stivale”, Federico Dalla Rosa “ I ragazzi della 5 G”.