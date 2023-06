Biliardo: atleti dell’associazione Master Club di Piazza Armerina ai campionati nazionali di Saint Vincent

L’Associazione Sportiva Dilettantistica MASTER CLUB, fondata nel 2008 dal giocatore professionista Emanuel Sorrentino, celebra il suo quindicesimo anniversario di attività agonistica nel biliardo. L’associazione, che ha sede a Piazza Armerina in via Papa Roncalli, ha accolto nel corso degli anni esperti del biliardo di caratura mondiale come Andrea Quarta e Rizzo Ciro Davide, che hanno condiviso il loro know-how con i tesserati, stimolandoli a migliorare le proprie abilità e a creare profondi legami di amicizia. Master Club conta attualmente oltre 50 soci, che si allenano quotidianamente negli otto tavoli a loro disposizione, con spirito di abnegazione e passione per questo sport. La sede dell’associazione è diventata anche un punto di riferimento per i giovani della città, offrendo loro un ambiente sano di incontro e di integrazione, in dialogo costante con le istituzioni locali e regionali.

Nel corso dei quindici anni, il presidente e i soci hanno partecipato con successo a vari tornei organizzati oltre i confini siciliani, portando alto il nome della loro amata Piazza Armerina, già famosa nel mondo per arte, cultura e sport. Il prossimo appuntamento sarà lunedì 19 giugno, quando Vincenzo Cuzzolaro, Salvatore Lo Cicero e Prospero Salerno sfideranno altri atleti nazionali ai campionati nazionali di Saint Vincent. L’associazione augura ad maiora semper ai suoi atleti e ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto il suo percorso.

I tesserati del Master Club

Abbate Maria Fabio, Anzaldi Giovanni, Anzaldi Maida Samuel, Arena Salvatore, Balsamo Pietro, Bruno Dario, Caccamo Francesco, Caruso Lorenzo, Castiglione Luigi, Catalano Santi, Cordaro Claudio, Cusimano Carmelo, Cuzzolaro Vincenzo, Cuzzolaro Davide, D’Agata Valentino, D’Angelo Stefano, D’olica Rino, Di Dio Maurizio, Di sano Santo, Furnari Luigi, Giuffrè Giuseppe, Leocata Prospero, Lo Cicero Salvatore, Loritto Gaetano, Maccarone Agatino, Marino Giuseppe, Militello Giovanni, Muratore Salvatore, Napoli Marco, Palazzo Gaetano, Palmisciano Giacomo, Pisano Riccardo, Pizzimento Luigi, Pocorobba Giuseppe, Proto Angelo, Quattrocchi Salvatore, Randazzo Filippo, Russo Andrea, Salamone Salvatore, Salerno Prospero, Sanguineo Gaetano, Sanguineo Salvatore, Sanguineo Mario, Sorrentino Emanuel, Sorrentino Giuseppe, Urso Manuel, Velardita Emanuele, Vincenti Rocco, Zanneroli Federico.