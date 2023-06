Unicredit dona un nuovo pulmino per il trasporto delle persone con disabilità al Centro Diurno AIAS

Piazza Armerina – È con grande gioia che l’Associazione AIAS annuncia l’arrivo del tanto atteso pulmino attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità al Centro Diurno. Questo importante traguardo è stato reso possibile grazie all’iniziativa solidaristica promossa dall’agenzia Unicredit, che ha dimostrato un impegno significativo nei confronti della comunità locale. Dopo anni di sogni e di impegno costante, il Centro Diurno AIAS può finalmente contare su un nuovo mezzo di trasporto adeguato alle esigenze dei giovani con disabilità che frequentano l’associazione. Il pulmino, appositamente attrezzato, permetterà loro di spostarsi in modo sicuro e confortevole, garantendo l’accesso a tutte le attività e gli appuntamenti previsti.

L’iniziativa che ha portato all’acquisizione del pulmino è stata caldeggiata dal team di Unicredit presso la filiale di Piazza Armerina, nell’ambito del progetto Carta Etica 2022 di UNICREDIT. L’Associazione AIAS ha presentato la propria candidatura e ha avuto la fortuna di essere selezionata come vincitrice, ottenendo una generosa erogazione liberale di 30.000 euro destinata all’acquisto del pulmino. La donazione di Unicredit rappresenta un gesto di solidarietà di grande valore, dimostrando l’importanza della responsabilità sociale e dell’aiuto reciproco. L’associazione desidera esprimere la propria gratitudine non solo all’istituto bancario, ma anche a tutte le famiglie dei giovani con disabilità che frequentano il Centro Diurno AIAS. Il loro sostegno costante e la fiducia riposta nell’associazione hanno contribuito in modo determinante al raggiungimento di questo traguardo.

Il nuovo pulmino non rappresenta soltanto un mezzo di trasporto, ma un’opportunità di inclusione e di partecipazione attiva alla vita sociale. Grazie a Unicredit, i giovani con disabilità potranno partecipare a tutte le attività proposte dal Centro Diurno, sperimentando momenti di svago, di crescita personale e di interazione con gli altri. L’Associazione AIAS si impegna a garantire un ambiente accogliente e supportivo per tutti i giovani con disabilità, lavorando instancabilmente per promuovere l’autonomia e il benessere di ciascun partecipante. Il nuovo pulmino rappresenta un passo fondamentale verso questo obiettivo, permettendo una maggiore accessibilità e un servizio di trasporto adeguato alle esigenze di tutti gli associati.