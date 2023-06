Piazza Armerina Book Festival: due giorni di incontri con la cultura e l’attualità

Piazza Armerina si prepara a diventare la capitale della cultura siciliana per due giorni. Il 15 e 16 giugno, infatti, si terrà la prima edizione del Piazza Armerina Book Festival, un evento ideato e diretto da Damiano Gallo, già noto per il Siracusa Book Festival, che ha l’obiettivo di promuovere la letteratura, il giornalismo, l’arte e il dibattito pubblico in Sicilia. Il Festival, che ha il patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione Sicilia, della città di Piazza Armerina e del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, vedrà la partecipazione di ospiti illustri e nomi d’eccellenza del panorama culturale italiano. Tra questi: Daniela Missaglia, Roberta Termali, Alessandra Mirabella, Mario Calabresi, Toni Capuozzo, Paolo Armelli, Gianni Barbacetto, Anna Kanakis, Giovanni Grasso, Mario Giordano, Marina Di Guardo, Aldo Dalla Vecchia, Miky Degni, Christian D’Antonio, Alfonso Pecoraro Scanio, Aldo Baglio e Silvana Fallisi, Vicky Di Quattro, Nanni Delbecchi, Marco Garavaglia, Donatella Di Paolo.

Madrina dell’evento sarà la giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva Silvana Giacobini mentre Susanna Messaggio, carismatica showgirl, nonché imprenditrice e ambasciatrice di cultura, affiancherà nella conduzione Damiano Gallo.

Il Festival si aprirà con un importante dibattito su un tema di grande attualità: “Emergenza rifiuti: mettere fine alle discariche abusive e promuovere il riutilizzo e il riciclo”. Tre esponenti del Parlamento Europeo e Alfonso Pecoraro Scanio (ex ministro delle politiche agricole e forestali ed ex ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) si confronteranno con i Sindaci del territorio per cercare soluzioni concrete a un problema che affligge da anni la Sicilia. L’evento sarà anche l’occasione per presentare libri, intervistare autori, il tutto in una cornice suggestiva come quella del Palazzo Trigona e della città di Piazza Armerina. Il Festival andrà in onda sull’emittente televisiva 7GOLD.