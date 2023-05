Melissa Satta e Matteo Berrettini: un amore da tappeto rosso

La luce dei riflettori illumina l’amore: Melissa Satta e Matteo Berrettini si mostrano al mondo più uniti che mai. In occasione dell’esclusivo Gala amfAR a Cannes, la coppia ha brillato sul tappeto rosso, mettendo in mostra non solo il loro glamour, ma anche la solidità della loro relazione.

Entrambi con uno smoking bianco, hanno scelto di esprimere la loro unione anche attraverso il vestiario. Il bianco candido di Melissa, firmato Stella McCartney, è stato abbinato alla tonalità avorio del completo di Matteo, firmato da Hugo Boss. Tra gioielli Chopard e scarpe lucide, la coppia sembrava uscita da una scena di un film romantico di Hollywood.

Ma al di là del luccichio e dell’eleganza, ciò che colpisce è la naturalezza e la sincerità del loro legame. Nonostante le voci e le speculazioni, Melissa e Matteo si mostrano al mondo come una coppia felice e innamorata, ribadendo la normalità del loro rapporto sentimentale.

In una recente intervista a Vanity Fair, Melissa ha aperto uno squarcio sulla loro vita quotidiana, dipingendo un quadro di normalità e affetto condiviso. “Ci piace divertirci insieme,” ha detto la showgirl, “ma anche fare delle serate in casa, quando lui si allena e io comunque lavoro. Sono tedesca: si cena alle 7 di sera e mio figlio alle 9 va a letto. Io alle 10 sono sotto le coperte a guardare un film.”

Insomma, Melissa e Matteo stanno vivendo la loro storia d’amore lontano dalle luci della ribalta, a dimostrazione che dietro le apparenze delle star si nascondono persone normali, con la voglia di amare e di essere amate. E a quanto pare, la loro relazione sta diventando sempre più seria.

Una storia d’amore che promette ancora tante sorprese, sempre sotto il segno della normalità e dell’amore vero. Perché, come sottolinea Melissa, “siamo come tutti quelli che stanno insieme”.

E noi non vediamo l’ora di scoprire insieme a loro il prossimo capitolo di questa romantica storia d’amore.

Lucia Sansone per StartNews