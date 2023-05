Avviati i lavori sulla circonvallazione di Agira

Cantiere aperto sulla strada provinciale n° 99 circonvallazione di Agira. La ditta aggiudicatrice la Demetra Lavori di Vallelunga ha avviato i lavori per l’ammodernamento e la sistemazione di questa importante arteria che collega la strada statale Agira-Regalbuto con il centro abitato. Un intervento che migliorerà la sicurezza e la circolazione stradale in questo anello viario strategico, dove si registra un notevole flusso automobilistico compresi di mezzi pesanti. Il progetto prevede la realizzazione di 600 metri di marciapiede, la manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, la regimentazione delle acque piovane e la pavimentazione di tutto il tratto stradale.

A seguire la realizzazione e l’iter degli interventi il responsabile unico del procedimento, l’architetto Rosalba Felice e il direttore dei lavori, il geometra Salvatore Ragonese, entrambi tecnici del Libero Consorzio Comunale di Enna. Il completamento dei lavori è atteso per il prossimo mese di agosto, come da accordo contrattuale. ” Occorrerà attendere la fine dell’estate per potere percorre questo tratto di strada nella massima sicurezza- ha dichiarato l’ingegnere capo dell’Ente, Giuseppe Grasso- si tratta di un altro intervento che sono certo soddisferà l’esigenza dei cittadini di Agira, che hanno sollecitato tramite la loro amministrazione, il loro Sindaco, questo intervento che renderà meglio accessibile e raggiungibile il centro abitato”.

“Non potevano non accogliere questa esigenza manifestata dal territorio. Migliorare la viabilità provinciale è un nostro precipuo compito-ha dichiarato il commissario straordinario, Girolamo Di Fazio- che ci vede impegnati su diversi fronti. Molti progetti sono stati finanziati con fondi dell’Ente e molti altri grazie alle risorse regionali e ministeriali”.