Donna arrestata per tentato omicidio del figlio nell’appartamento del rione Cep di Palermo

Titolo: Donna arrestata per tentato omicidio del figlio nell’appartamento del rione Cep di Palermo

Sottotitolo: La polizia sequestra il coltello da cucina usato nell’aggressione e avvia le indagini per chiarire le cause del gesto

Nella mattinata di oggi, una tragedia familiare ha sconvolto il quartiere Cep di Palermo. Una donna è stata arrestata dalla polizia per aver accoltellato il figlio all’interno dell’appartamento di famiglia. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni attuali sono ancora gravi, ma stabili.

Secondo le prime informazioni, a chiamare il 113 è stata una vicina di casa, che ha riferito di aver sentito rumori provenire dall’appartamento della famiglia. Una volta sul posto, gli agenti hanno trovato il figlio ferito e la madre in stato di agitazione. La donna ha confessato di aver compiuto l’aggressione e l’arma del delitto, un coltello da cucina, è stata trovata e sequestrata dalla polizia.

Sono in corso le indagini per capire le cause del gesto e la dinamica dell’aggressione. Al momento, non sono emersi motivi apparenti per giustificare un tale gesto. La donna è stata arrestata per il reato di tentato omicidio e sarà interrogata dalle autorità competenti. La comunità del quartiere Cep è sotto shock per l’accaduto e in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda.