Piazza Armerina : via Torquato Tasso, via Carmelo Di Marco, Via Papa Roncalli, arriva il rifacimento del manto stradale

Presto in via Torquato, Tasso, via Carmelo Di Marco e via Papa Roncalli inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale a comunicarlo l’assessore ai Lavori pubblici del comune di Piazza Armerina che ha diramato il seguente comunicato.