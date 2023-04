Enzo Lacchiana rinuncia alla candidatura a Sindaco di Aidone: la sua spiegazione

Enzo Lacchiana, già Sindaco del comune di Aidone, aveva fatto intendere di voler partecipare alle prossime elezioni comunali del 28/29 maggio 2023, ma ha recentemente inviato un comunicato in cui annuncia la sua decisione di non presentarsi come candidato Sindaco, né di proporre una lista di candidati per il Consiglio comunale.

Nel comunicato Lacchiana spiega le ragioni della sua scelta e il suo disappunto per il processo che ha portato ad altre decisioni. “La mia partecipazione presupponeva il passaggio delle Elezioni Primarie per la designazione del Candidato-Sindaco e della Proposta Amministrativa, garantite dagli Organismi provinciali e dalla Deputazione del Partito Democratico. Un percorso diverso, attuato in altre sedi e con altre modalità, ha determinato altre scelte che non mi riguardano”, scrive Lacchiana.

Il suo impegno per la Comunità di Aidone, tuttavia, è ancora forte e sincero, come dimostra il messaggio finale del suo comunicato: “Auguro alla nostra Comunità, alla quale ho sempre dedicato il mio impegno e le mie attenzioni, di scegliere il Sindaco e l’Amministrazione migliore per Aidone”.

Questa decisione di Lacchiana getta ulteriore incertezza sulle elezioni comunali di Aidone, in cui era considerato un candidato di spicco. Non resta che attendere e vedere quali saranno le nuove proposte e i nuovi nomi che si presenteranno alle elezioni comunali di Aidone, e come i cittadini sceglieranno di votare per il futuro della loro città.