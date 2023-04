Asp Enna – Intervento in laparoscopia mininvasiva presso l’Urologia dell’Umberto I

Ospedale Umberto I di Enna. Presso la Unità Operativa di Urologia diretta dal dottor Giovanni Bologna, è stato eseguito il primo intervento per asportazione di un tumore della prostata per via laparoscopica.

“La tecnica utilizzata – illustra Giovanni Bologna – è la laparoscopia mininvasiva che fornisce grossi vantaggi in termini di perdite ematiche e ridotti tempi di degenza. La procedura ha visto la presenza come Tutor del Prof Massimo Madonia, Direttore della Clinica Urologica di Sassari, con il supporto dei Dr. Malacasa e Grimaldi dell’Unità Operativa dell’Ospedale Umberto I.

La metodica utilizzata completa l’offerta terapeutica della nostra Unità Operativa, nel panorama sempre più vasto del trattamento della patologia oncologica urologica”.