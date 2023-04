Elezioni 23 – Sud Chiama Nord: andiamo con Massimo Di Seri

Il presente comunicato è stato inviato dall’organizzazione politica SUD CHIAMA NORD

Per far sì che gli impegni assunti possano essere effettivamente e integralmente realizzati,

riteniamo che la cooperazione tra forze politiche, nata da una condivisione e una convergenza del programma amministrativo, sia la risposta migliore che la politica può dare per appianare e risanare la tragica situazione finanziaria in cui versa il nostro Comune.

Dopo una lunga e attenta riflessione il movimento Sud chiama Nord rappresentato dal nostro leader Cateno De Luca ha deciso di sostenere alle prossime elezioni comunali il candidato a sindaco Massimo Di Seri. Questa scelta, nasce dall’esigenza di porre fine alla amministrazione Cammarata, che ha reso Piazza Armerina una città priva di anima. Sia chiaro che il nostro gruppo, pur nelle diversità dei nostri alleati, continuerà imperterrito e con decisione ad affrontare le tematiche che attanagliano l’intera comunità piazzese. A partire dalle problematiche sull’acqua, sui rifiuti, sul dissesto, sull’ospedale, sull’assistenza agli anziani, sui disabili e tutelando le fasce più deboli. Alcun passo indietro sarà fatto su questi argomenti.

In un clima di divisioni e frammentazione di progetti politici che non fanno bene alla città, Sud chiama Nord da un segno di responsabilità e di unione di intelligenze e risorse.