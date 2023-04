Strage in un asilo brasiliano: uomo uccide con un’accetta 4 bambini tra i 4 e i 7 anni

Una strage terribile è avvenuta in un asilo nello Stato di Santa Catarina, in Brasile. Un uomo di 25 anni ha ucciso con un’accetta quattro bambini, tutti di età compresa tra i 4 e i 7 anni. La notizia ha scosso l’intero paese e ha suscitato grande indignazione.

L’autore della strage si è consegnato alle autorità senza opporre resistenza dopo aver compiuto il tragico gesto. Al momento, le indagini sono in corso per comprendere le cause di questo gesto terribile e per capire se ci siano eventuali complici.

L’asilo in cui si è verificata la strage è situato nella città di Saudades, una piccola comunità a circa 600 chilometri a nord di Florianópolis, la capitale dello Stato di Santa Catarina. La notizia della tragedia ha suscitato grande commozione in tutto il paese.