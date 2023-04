Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, secondo quanto riportato da alcune agenzie giornalistiche, sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Secondo le prime informazioni, il politico azzurro era stato ricoverato precedentemente per controlli medici, ma aveva poi fatto ritorno ad Arcore. Tuttavia, le sue condizioni sembrano essersi aggravate e ora si trova nuovamente in ospedale.