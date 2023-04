Calcio: Coppa Italia; Cremonese-Fiorentina 0-2

Fiorentina beats Cremonese.

Successo dei viola a Cremona nella semifinale d’andata che mettono una chiara ipoteca sulla qualificazione alla finalissima.

A parte un’interessante chance per Tsadjout, il primo tempo è di marca viola. Occasioni per Barak, N. Gonzalez (almeno due volte) e Biraghi. In tanta abbondanza c’è solo il gol di Cabral (20′) che gira di testa il cross di Biraghi. Nella ripresa i grigiorossi impegnano seriamente Terracciano con Dessers e Bonaiuto (che sciupa clamorosamente).In un’a- zione in mischia (doppia grande occasione per Cabral) c’è il mani di Aiwu, espulso: rigore realizzato da Gonzalez CREA ARTICOLO DI GIORNALE

La Fiorentina mette una chiara ipoteca sulla qualificazione alla finalissima con una vittoria convincente in semifinale contro il Cremonese. La squadra viola è stata padrona del primo tempo, creando numerose occasioni per segnare. Anche se l’unica rete del tempo è stata realizzata da Cabral al 20′ con una testa su cross di Biraghi.

Nella ripresa, la squadra di casa ha provato a fare la partita e ha impegnato seriamente il portiere viola Terracciano con i tentativi di Dessers e Bonaiuto, ma senza riuscire a trovare il gol del pareggio. In una mischia in area di rigore, Cabral ha avuto due grandi occasioni per segnare, ma l’arbitro ha giudicato un mani di Aiwu, espellendolo e concedendo un rigore alla Fiorentina. Il rigore è stato realizzato da Gonzalez, che ha chiuso la partita sul 2-0.