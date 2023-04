Matteo Renzi direttore de “Il Riformista”

Il Riformista ha annunciato su Twitter che Matteo Renzi è stato nominato direttore della testata giornalistica. Anche il leader di Italia Viva ha dato l’annuncio sui social, dichiarando di aver accettato una sfida affascinante e di assumere la posizione di direttore de Il Riformista per un anno. In un post su Facebook, ha promesso di fornire ulteriori informazioni sul progetto in diretta alle 12