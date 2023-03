Piazza Armerina – La Polizia fa irruzione a scuola durante un dibattito sulla cannabis legale.

Ieri mattina, alle 9.40, l’assemblea organizzata dall’associazione Meglio Legale presso l’istituto superiore Majorana-Cascino di Piazza Armerina, nell’Ennese, è stata interrotta dall’intervento della polizia. Gli agenti si sono presentati in aula identificando gli organizzatori dell’iniziativa, nonostante le rassicurazioni della preside, Lidia Gangi, che aveva confermato la regolare autorizzazione dell’assemblea.

L’intervento della polizia sarebbe scaturito da una segnalazione giunta da Enna. L’assemblea congiunta, richiesta dai rappresentanti di classe e programmata con la consulta provinciale, ha visto la partecipazione a distanza degli alunni collegati dalle classi e del rappresentante dell’associazione Meglio Legale, Pierluigi Gagliardi, che ha presentato agli studenti il quadro normativo della legalizzazione della cannabis per contrastare fenomeni di criminalità.

Marco Geco, coordinatore nazionale della Federazione degli studenti, ha annunciato che chiederà un’audizione al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e ha affermato che quanto accaduto a Piazza Armerina “rischia di risultare politicamente inaccettabile. Un intervento del genere è in forte contrasto col diritto alla libera espressione sancito dalla nostra Costituzione”.

Antonella Soldo, coordinatrice di “Meglio legale”, ha sottolineato che il tema della legalizzazione della cannabis è all’ordine del giorno nel dibattito pubblico e istituzionale e che “si è discusso anche nelle aule parlamentari. L’irruzione si configura come un pericoloso atto intimidatorio nei confronti di ragazzi, molti dei quali minori. Andremo fino in fondo per capire cosa è successo”.

La deputata del Partito Democratico Maria Stefania Marino ha parlato di “intervento sproporzionato delle forze dell’ordine, che ha avuto il pessimo retrogusto di una vera e propria intimidazione”, mentre il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e il deputato di Azione-Italia Viva Davide Faraone hanno annunciato un’interrogazione ai ministri dell’Istruzione e degli Interni sulla vicenda.

La legalizzazione della cannabis è un tema dibattuto da anni in Italia, e l’associazione Meglio Legale coinvolge una vasta gamma di professionisti e cittadini. L’irruzione della polizia nell’assemblea presso l’istituto di Piazza Armerina ha suscitato preoccupazione tra i difensori della libertà di espressione e di dibattito pubblico, che chiedono spiegazioni sulle motivazioni dell’intervento.