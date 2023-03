Asp Enna – Prevenzione nella giornata dell’8 marzo

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha organizzato una serie di attività di prevenzione per le donne della provincia. Gli operatori dell’equipe medica presso i Consultori di Enna, Nicosia, Piazza Armerina e Leonforte saranno a disposizione per offrire consulenze preventive gratuite dalle ore 9:00 alle ore 13:30.

L’iniziativa è promossa dall’Unità Operativa Consultori Familiari, diretta dalla dott.ssa Stella Ciarcià, e dal Coordinatore Ostetrico Area Sud, dott.ssa Oriana Ristagno, appartenenti al Dipartimento Materno Infantile, diretto dalla dott.ssa Loredana Disimone, in raccordo con la Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sulla prevenzione di malattie specifiche e promuovere buone pratiche per la salute femminile.

Durante le consulenze preventive, gli operatori sanitari si concentreranno su temi importanti come la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, la contraccezione, i tumori femminili, la violenza di genere, l’allattamento al seno e molti altri.

L’ASP di Enna invita le donne a partecipare alle attività preventive e a prendersi cura della propria salute.