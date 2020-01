Piazza Armerina – In consiglio comunale si parlerà anche di baratto amministrativo , dell’isola pedonale e di riscossione delle tasse

Consiglio Comunale in sessione straordinaria per giorno 28-01-2020, alle ore 17:00 .

Ordine del Giorno

Risposta interrogazione relativa alla problematica “Avviso 3/2016-PON Inclusione – Avviso 1/2019 PAIS”, presentata dai Conss. Mauro Di Carlo, Francesco Alberghina, Concetto Arancio, Sabrina Falcone;

Delega delle funzioni e della attività relative alla riscossione coattiva delle entrate comunali ai soggetti preposti al servizio Pubblico Nazionale di riscossione;

Approvazione del regolamento Comunale per la disciplina del Baratto Amministrativo – Art.24 D.lgs n. 133/2014 ed articolo 190 del D.lgs n. 50/2016;

Istituzione stalli a pagamento per autobus, determinazione delle tariffe, inversione ai sensi di marcia in Piazza Generale Cascino con divieto fermata ambo i lati – Istituzione nuovi stalli a pagamento;

Approvazione Regolamento per l’istituzione area pedonale in Via Garibaldi.