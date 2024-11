CineSicilia: i giovani raccontano il territorio.Presentato ad Aidone lo spot sulla Venere di Morgantina

Si è concluso ieri ad Aidone il progetto “CineSicilia: i giovani riprendono il territorio”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Sicilia. La manifestazione, ospitata presso il cineteatro Herbita, ha celebrato la conclusione delle attività con la presentazione di uno spot dedicato alla Venere di Morgantina. Il progetto ha visto la partecipazione del Comune di Aidone, del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, insieme al Liceo Artistico Regionale “L. e M. Lo Cascio” di Enna.

Laboratori e set per giovani talenti

Organizzato dall’associazione Visco, il programma ha incluso laboratori tematici per giovani, guidati da professionisti del settore come videomaker, sceneggiatori e direttori della fotografia. Dal 12 al 15 novembre, gli studenti del Liceo Artistico hanno messo in pratica le conoscenze acquisite con riprese effettuate tra Enna, il lago di Pergusa, il Museo Archeologico Regionale e il Parco Archeologico di Morgantina.

Il focus sulla Venere di Morgantina

Davide Vigore, giovane regista ennese e presidente di Visco, ha sottolineato l’importanza della Venere di Morgantina: “Quest’opera straordinaria, spesso dimenticata, merita maggiore visibilità. Abbiamo coinvolto la comunità locale, che ha risposto con entusiasmo, per valorizzare un patrimonio che dovrebbe attirare centinaia di migliaia di visitatori ogni anno”.

Un appello alle istituzioni

Lo spot, proiettato due volte durante la giornata, ha offerto l’occasione per riflettere sulle potenzialità culturali e turistiche del territorio. Vigore ha concluso sottolineando la necessità di un maggiore impegno istituzionale per promuovere una “perla” come la Venere di Morgantina.