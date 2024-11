Convocazione del consiglio comunale di Piazza Armerina: focus sul bilancio 2024-2026

Il Consiglio Comunale di Piazza Armerina è stato convocato in sessione ordinaria per il 2 dicembre 2024 alle ore 16:00. L’assemblea si terrà presso la sede comunale con un ordine del giorno che affronta questioni strategiche per il futuro amministrativo della città.

Ordine del giorno: dup e bilancio finanziario

Tra i punti principali in discussione vi sono:

1. L’esame e l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024-2026, come previsto dall’articolo 170 del D.Lgs. 267/2000.

2. La delibera relativa al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026, conforme alle disposizioni degli articoli 151 del D.Lgs. 267/2000 e 10 del D.Lgs. 118/2011.

Gestione della seduta e quorum legale

In caso di mancanza del numero legale, la seduta sarà sospesa per un’ora. Se il numero legale non fosse raggiunto neanche alla ripresa, la riunione sarà rinviata al giorno successivo alla stessa ora, senza necessità di ulteriore avviso.

Il Consiglio sarà chiamato a delineare le linee strategiche di sviluppo e gestione economica della città per i prossimi anni, attraverso un’accurata pianificazione e approvazione degli strumenti finanziari.