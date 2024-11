Oggi i funerali di Larimar Annaloro nella Cattedrale di Piazza Armerina

Oggi, nella Cattedrale di Piazza Armerina, si terranno i funerali di Larimar Annaloro, la quindicenne trovata senza vita nel giardino della sua abitazione lo scorso 5 novembre. La cerimonia funebre, inizialmente prevista per il 9 novembre, era stata sospesa a seguito del sequestro della salma disposto dalla Procura dei Minori di Caltanissetta per ulteriori accertamenti .

La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale. La famiglia di Larimar ha espresso dubbi sull’ipotesi del suicidio. La madre, in particolare, ha dichiarato: “L’ho trovata impiccata. Era in ginocchio tutta legata, ma una bambina come fa a legarsi fino ai piedi? C’era un doppio nodo al collo, la corda era passata due volte. C’era un doppio nodo all’albero. Come fa una bambina a uccidersi così?” .

Le indagini proseguono per fare luce sulle circostanze della morte di Larimar. Nel frattempo, la comunità di Piazza Armerina si stringe attorno alla famiglia e si prevede un afflusso numeroso ai funerali che si inizieranno alle ore 15.30.