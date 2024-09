LXIXA Edizione del Palio dei Normanni: rendiconto e dibattito al Consiglio Comunale il 4 ottobre

Presentazione del rendiconto delle spese

Nel corso del prossimo Consiglio Comunale straordinario, previsto per il 4 ottobre 2024 alle ore 18:00, sarà affrontato il terzo punto all’ordine del giorno: il rendiconto delle spese relative alla LXIXA Edizione del Palio dei Normanni. Questo storico evento, che ogni anno anima la città di Piazza Armerina, sarà oggetto di discussione riguardo alle spese sostenute, con l’obiettivo di presentare e analizzare i costi dell’organizzazione.

Dibattito sulle spese

Il Consiglio aprirà un **dibattito** per valutare in dettaglio la gestione economica dell’edizione appena conclusa del Palio. I consiglieri avranno la possibilità di confrontarsi sulle voci di bilancio e sull’efficacia delle risorse impiegate, con particolare attenzione all’impatto dell’evento sulla città e ai benefici derivanti per la comunità.

Ecco la trascrizione completa dell’ordine del giorno per il Consiglio Comunale di Piazza Armerina del 4 ottobre 2024:

ORDINE DEL GIORNO

1. Variazione d’urgenza in gestione provvisoria – Ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 126 del 09-08-2024, adottata ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, per l’assegnazione di risorse aggiuntive ai Comuni per i Servizi Sociali e la Spesa Sociale;

2. Variazione d’urgenza in gestione provvisoria, adottata ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, per crediti IVA degli anni di imposta 2019-2020-2021-2022 e IRAP per l’anno di imposta 2023;

3. LXIXA Edizione del Palio dei Normanni – Rendiconto Spese – Dibattito