Anche a Piazza Armerina ieri sera avvistati oggetti volanti non identificati, ma era un lancio di SpaceX

Molti siciliani, da Catania a Palermo, ma anche cittadini delle regioni del Sud Italia, hanno avvistato in cielo due oggetti volanti non identificati. L’evento ha scatenato numerose segnalazioni alla redazione di StrettoWeb, con avvistamenti riportati anche dalla Calabria. Gli oggetti, descritti come luci in movimento, hanno attraversato il cielo da Nord/Ovest a Sud/Est intorno alle 21:13.

A Piazza Armerina una luce in movimento circondata da un alone è apparsa in direzione nord in rapido movimento verso sud-ovest. La foto e il video che pubblichiamo la ritraggono proprio in quella direzione, mentre sotto si distingue la sagome dell’edificio dell’istituto commerciale ripresa dalla discesa di via Alfieri (la strada accanto la caserma dei Carabinieri).

Non erano UFO, ma il razzo Falcon 9

Contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente, non si trattava di UFO. Gli oggetti avvistati erano infatti il razzo Falcon 9 Block 5 di SpaceX, impegnato in una missione di lancio di satelliti Starlink. Il razzo ha lasciato la piattaforma di Cape Canaveral in Florida e la sua traiettoria è stata visibile dalla nostra regione a causa dell’orbita bassa dei satelliti e della riflessione dei raggi del sole all’orizzonte.

Visibilità da oltre 8.000 chilometri di distanza

Il lancio, avvenuto a Cape Canaveral, è stato visibile da oltre 8.000 chilometri di distanza grazie alla particolare illuminazione dei raggi solari. Questo fenomeno, denominato “deploy”, ha permesso agli abitanti del Sud Italia di osservare il passaggio del razzo e dei satelliti, causando non poca confusione tra chi ha interpretato il fenomeno come un avvistamento di UFO.