Piazza Armerina – Raccolta differenziata: Walter Campagna si occuperà di intercettare e far punire i furbetti dell’immondizia

Walter Campagna, ex Commissario Capo di Polizia Locale del Comune di Piazza Armerina, è stato incaricato di supportare il progetto “ConDividere Esperienze” per migliorare la comunicazione e la gestione della raccolta differenziata. Il progetto, finanziato dalla SRR Caltanissetta Provincia Sud, prevede il controllo del territorio e l’assistenza alla Polizia Locale per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti da parte dei cittadini, utilizzando anche mezzi come le fototrappole. Questo incarico non include compiti di consulenza o direzione e avrà una durata di dodici mesi.

Non è la prima volta che Walter Campagna svolge questo incarico. In passato l’attività di controllo ha portato all’individuazione di numerosi “furbetti dell’immondizia” che sporcano le strade della città e danneggiano l’immagine di Piazza Armerina. Buon Lavoro.

La foto si riferisce ad una immagine catturata da una fototrappola