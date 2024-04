Piazza Armerina – Al teatro Garibadli il 7 maggio Mario Incudine con “Parlami d’amore”

Un evento teatrale che rende omaggio al ruolo storico della radio e all’incanto della musica dal vivo sta per illuminare il palcoscenico del Teatro Garibaldi. “Parlami d’Amore”, uno spettacolo che intreccia dialoghi intensi con performance musicali, vedrà protagonista il talentuoso Mario Incudine.

Nostalgia e innovazione sul palco

L’opera, scritta da Costanza Di Quattro e diretta da Pino Strabioli, propone un viaggio attraverso le epoche in cui la radio era il centro della vita culturale e sociale. Antonio Vasta al pianoforte e alla fisarmonica accompagnerà Incudine, mentre i suoni ambientali saranno curati da Pino Ricossta, creando un’atmosfera avvolgente che si preannuncia come un trionfo per i sensi.

Una serata all’insegna dell’arte

Previsti per il 7 maggio alle ore 21:00, gli organizzatori promettono una serata in cui pubblico sarà portato indietro nel tempo, ma anche a riflettere sul significato attuale dell’intrattenimento. La scenografia di Paolo Previti promette di essere altrettanto evocativa, completando un’esperienza che si annuncia memorabile.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 348 7725577 o il 0935 684104. Il costo del biglietto è di €30,00, investimento per un’esperienza che riunisce teatro, musica e una lezione di storia in una sola, ricca performance.