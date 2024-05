E’ morto il dott. Angiolo Alerci. Ha collaborato per anni con Startnews con la sua rubrica Spunti e appunti.

Il dott. Angiolo Alerci se ne andato all’età di 94 anni. Su queste pagine ha mantenuto per anni una rubrica dal titolo “Spunti e Appunti”, molto seguita, in cui ha spesso raccontato eventi relativi agli anni 50 e 60 riguardanti la politica in provincia di Enna, di cui fu protagonista, ma ha anche fornito lucide analisi politiche su eventi contemporanei. Gli articoli apparsi su StartNews si sono poi trasformati in un libro: “Cronaca e riflessioni sulla politica italiana”. Con affetto lo ricordiamo e lo salutiamo.

Questa la sua rubrica