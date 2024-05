Allerta truffe agli anziani: nuovi casi di frodi con finto incidente stradale

Negli ultimi giorni, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna ha registrato un incremento di tentativi di truffa nei confronti degli anziani. I truffatori, spacciandosi per carabinieri, contattano le vittime telefonicamente, adducendo il pretesto di un incidente stradale causato da un familiare delle vittime stesse. Questa tecnica di inganno è mirata a ottenere la fiducia delle persone anziane per estorcere denaro o beni preziosi.

Modus Operandi e Consigli per la Prevenzione

Dopo il primo contatto telefonico, i falsi ufficiali si presentano a casa delle vittime per completare la frode. Il Comando dei Carabinieri, per prevenire ulteriori casi, ha deciso di intensificare la campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione anziana. Tra i consigli diffusi, si raccomanda di verificare sempre l’identità di chi si presenta alla porta e di non consegnare mai denaro o oggetti preziosi a sconosciuti. Inoltre, è fondamentale segnalare immediatamente alle autorità competenti situazioni sospette o tentativi di truffa.

Risorse Utili

Per ulteriori informazioni e per approfondire i consigli su come proteggersi dalle truffe, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. La collaborazione dei cittadini è essenziale per contrastare questi reati e proteggere i membri più vulnerabili della nostra comunità.

Per assistenza o segnalazioni, gli anziani e i loro familiari possono contattare il Reparto Operativo Carabinieri di Enna al numero 0935 579000 o inviare una email a provenstampa@carabinieri.it. Si ricorda che in caso di emergenza è sempre possibile chiamare il Numero Unico Europeo 112.