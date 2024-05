Piazza Armerina – I protagonisti del Barock Festival – Ricky Portera: una leggenda del rock italiano

Piazza Armerina, noto cuore pulsante di storia e cultura nel cuore della Sicilia, si prepara ad accogliere una delle figure più emblematiche del panorama musicale italiano: Ricky Portera. Il chitarrista, famoso per la sua traiettoria artistica con band del calibro degli Stadio e i Dik Dik, sarà uno dei protagonisti del Barock Festival nella serta dell’1 giugno nella splendida piazza Cattedrale.

Con una carriera che si estende per quasi cinque decenni, Portera è sinonimo di virtuosismo e passione. Sul palco in piazza Cattedrale salirà con altre leggende del rock: Federico Poggipollini, Giuseppe Scarpato, Riccardo Onori

Il Barock Festival, evento annuale che celebra le diverse forme d’arte da musica a teatro, quest’anno si concentra sulla “musica che unisce”, tema più che mai attuale in un periodo in cui l’arte si conferma come strumento di connessione tra persone, culture e generazioni. La scelta di Portera come headliner non è casuale: il suo profondo legame con le radici musicali italiane e la sua capacità di innovare rimanendo fedele alla tradizione rappresentano al meglio lo spirito del festival.

Una scheda di presentazione : Nome: Riccardo Portera

Nome d’Arte: Ricky Portera

Data di Nascita: 30 Settembre 1951

Luogo di Nascita: Bari, Italia Ricky Portera è un noto chitarrista italiano, celebre principalmente per il suo ruolo nelle band Stadio e Dik Dik. Con una carriera che ha attraversato diverse decadi, Portera si è distinto nel panorama musicale italiano per il suo stile unico e la sua abilità tecnica. Oltre a collaborare con numerosi artisti di fama nazionale, ha contribuito a diversi progetti solisti e ha partecipato a tour in tutta Italia. – Anni ’70-‘80: Inizia la sua carriera con i Dik Dik, una delle band più popolari dell’epoca. Successivamente, diventa membro fondatore degli Stadio, contribuendo a numerosi successi del gruppo.

– Anni ’90-oggi: Portera continua la sua carriera con gli Stadio e lavora come musicista di sessione. Collabora con artisti come Lucio Dalla e Vasco Rossi, partecipando a tour iconici e produzioni discografiche di grande rilievo. – Partecipazione agli album di successo degli Stadio, inclusi hits come “Chiedi chi erano i Beatles”.

– Collaborazioni significative in tour e album con Lucio Dalla. Lo stile di Portera è profondamente radicato nel rock e nel pop italiano, con influenze che spaziano dal blues al jazz. La sua tecnica chitarristica è apprezzata per la precisione e l’espressività, che lo rendono uno dei chitarristi più rispettati in Italia.

