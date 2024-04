Nicosia: Antonio Pagliazzo si unisce alla Democrazia Cristiana di Cuffaro

Antonio Pagliazzo, consigliere comunale di Nicosia, un comune situato nella provincia di Enna, ha recentemente annunciato il suo ingresso nella Democrazia Cristiana. Pagliazzo, noto per il suo impegno nella politica locale e universitaria, è stato eletto due volte rappresentante di istituto e ha servito come Consigliere di Facoltà all’Università di Catania. La sua carriera politica ha visto un significativo traguardo nel 2020, quando è stato eletto al Consiglio Comunale di Nicosia, raccogliendo 848 voti. Durante il suo mandato, ha ricoperto importanti cariche quali Vicepresidente del Consiglio Comunale e assessore ai Servizi Sociali.

Un nuovo inizio nella democrazia cristiana

Nel suo discorso di adesione, Pagliazzo ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto da figure chiave del partito, tra cui l’onorevole Pace, il segretario nazionale Cuffaro, e quello regionale Cirillo, ringraziandoli per la fiducia riposta in lui e per l’opportunità di contribuire alla crescita della Democrazia Cristiana a Nicosia. La sua ambizione è quella di infondere nuovo vigore all’attivismo politico nella regione, coinvolgendo in particolare i giovani e le donne nell’arena politica.

Le parole di Antonio Pace e il futuro della Dc a Enna

Carmelo Pace, capogruppo della DC all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars), ha accolto con entusiasmo l’adesione di Pagliazzo, sottolineando l’importanza di includere nelle proprie fila giovani politici di talento e con esperienza come lui. Pace ha evidenziato come la presenza di Pagliazzo nel partito sia un segnale positivo per la crescita della Democrazia Cristiana nella provincia di Enna e un incentivo per attrarre nuovi membri, in particolare tra i giovani e le donne che desiderano impegnarsi in politica.

La Democrazia Cristiana ha in programma di tenere un congresso provinciale a Enna il prossimo 28 Aprile, un evento che si preannuncia come un’importante occasione per discutere i futuri indirizzi politici e strategici del partito nella regione, nonché per consolidare ulteriormente il suo impegno verso le comunità locali.