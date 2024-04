Enna si prepara ad accogliere due importanti eventi del Partito Democratico

Enna, 10 aprile 2024 – La città di Enna si appresta a vivere due giornate di intensa attività politica e civile, ospitando due eventi organizzati dal Partito Democratico locale che vedranno la partecipazione di deputati nazionali e figure di spicco come Gianni Cuperlo. Il primo appuntamento, previsto per venerdì 12 aprile, si concentrerà sull’agricoltura e il suo ruolo nell’economia e nella transizione ecologica, mentre il secondo, in programma sabato 13, esplorerà le sfide attuali alla democrazia, sia in Italia che nel contesto internazionale.

Agricoltura: motore di economia e transizione ecologica

Il convegno sull’agricoltura, intitolato “Agricoltura: motore di economia e transizione ecologica”, si terrà presso l’Hotel Garden di Pergusa alle 9:30 del 12 aprile. La discussione toccherà temi cruciali quali la gestione dell’acqua, il governo del territorio, il dissesto idrogeologico, le problematiche fitosanitarie e le politiche agricole comunitarie, con un occhio di riguardo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ai Piani di sviluppo rurale. A prendere parte al dibattito saranno i deputati ennesi on. S. Marino e on. F. Venezia, il segretario regionale on. A. Barbagallo e altri esponenti politici.

Lanterne di democrazia: sfide alla democrazia in Italia, in Europa e nel mondo

Il secondo incontro, denominato “Lanterne di Democrazia: Sfide alla Democrazia in Italia, in Europa e nel Mondo”, avrà luogo all’Urban Center di Enna Alta, presso l’ex convento dei Cappuccini, alle 17:00 del 13 aprile. Sarà un’occasione per riflettere su temi di grande attualità come democrazia, pace, guerra e geopolitica, analizzando gli effetti delle crisi internazionali sulle democrazie, la crisi dei partiti e della rappresentanza e l’evoluzione dei soggetti politici e sociali. Oltre ai deputati ennesi, parteciperà anche l’esponente nazionale del PD, Gianni Cuperlo, insieme a una vasta rappresentanza politica e istituzionale del territorio.

Questi eventi sono espressione dell’intenso attivismo del Partito Democratico ad Enna, che si propone di creare spazi di discussione, confronto e partecipazione su temi di rilevanza nazionale e internazionale, ponendo le basi per ulteriori iniziative nelle prossime settimane.