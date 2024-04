Piazza Armerina – I consiglieri comunali di maggioranza: “con l’assessore Arancio l’inizio di un nuovo percorso politico-amministrativo”

L’ingresso di Concetto Arancio nell’amministrazione segna l’inizio di un nuovo percorso politico-amministrativo, caratterizzato da un ampliamento della coalizione a sostegno del governo Cammarata. Le deleghe assegnate a Arancio, di grande rilevanza strategica, sono motivo di ottimismo per il futuro della gestione cittadina. A sostenerlo sono i consiglieri comunali che appoggiano l’attuale amministrazione guidata dal Sindaco Cammarata.

Questo il comunicato integrale inviato dai consiglieri comunali .

“Accogliamo positivamente l’ingresso in amministrazione di Concetto Arancio, la cui esperienza siamo certi contribuirà a rafforzare l’azione di governo.

È indubbio che negli ultimi anni le posizioni siano state differenti, a volte aspre, certamente nella forma ancor più che nella sostanza. Ricordiamo che l’allora consigliere Arancio, venne voluto dalla maggioranza Cammarata vice presidente del consiglio comunale e come lo stesso votò il piano di riequilibrio economico finanziario, in quella fase, per scongiurare un dissesto che poi si rese inevitabile.

È altrettanto innegabile che Arancio nei momenti decisivi per la vita politica della città abbia fatto scelte nette e di campo, nonostante pressioni e lusinghe sostenendo scelte di vero cambiamento che potessero dare un altro passo alla città, sostenendo Nino Cammarata e l’intera compagine, come in fase di ballottaggio anche alle ultime amministrative. Avviamo un nuovo percorso politico amministrativo che vede un allargamento della compagine a sostegno dell’amministrazione Cammarata e che siamo certi opererà bene anche in relazione alle deleghe assegnate, di grande importanza e strategiche per la città. Auguriamo a Concetto Arancio e all’amministrazione tutta un buon lavoro”.

I consiglieri comunali

Flavia Vagone

Roberta Orlando

Debora Zanerolli

Vincenzo Pafumi

Dino Vullo

Ettore Messina

Giuseppe Berretta