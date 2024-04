Enna celebra il 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato

Una giornata di festa e riflessione all’interno del teatro Garibaldi di Enna per celebrare il 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il Prefetto, i sindaci della provincia e le maggiori autorità militari, a testimoniare l’importanza dell’occasione.

Messaggio del Presidente e Intervento del Questore

La cerimonia è stata aperta dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dalla Polizia di Stato nella società: «Il suo esercizio, assolto con una sperimentata capacità di coniugare il diritto di riunione e di manifestazione del pensiero, è garanzia della incolumità delle persone e di tutela dei beni». Nel suo intervento il Questore di Enna, Salvatore Fazzino, da poco in carica, ha evidenziato le sfide legate alle dinamiche criminali della zona, sottolineando l’importanza della collaborazione con i sindaci e le scuole nella lotta alla criminalità. Ha poi elencato le principali aree di intervento, come la prevenzione in ambito di droghe, daspo, violenze familiari e domestiche, stalking e i fogli di via obbligatori, oltre alle iniziative per prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera” attraverso protocolli operativi per il controllo dell’alcool.

Spazio Musicale e Artistico

La manifestazione è stato arricchito da un significativo spazio musicale e artistico, dimostrando come l’arte possa integrarsi perfettamente nelle attività della Polizia di Stato. Claudio Castagna ha eseguito un monologo su “chi è il poliziotto”, accompagnato dalle note musicali del commissario Giovanni Renda e dell’agente Giacomo Piffero, rispettivamente alla chitarra e al basso. Inoltre, il commissario Renda e l’agente Cristian hanno offerto una performance musicale solista, seguita dalla toccante lettura di una poesia di Concetta Matrice, sempre per la voce di Claudio Castagna.

L’anniversario della fondazione della Polizia di Stato a Enna si è rivelato un momento di profonda riflessione sul ruolo dell’ordine pubblico nella società moderna, arricchito da momenti di cultura e arte che hanno sottolineato l’importanza della vicinanza tra le forze dell’ordine e la comunità.