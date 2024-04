Fabrizio Micari nuovo commissario di Italia Viva per la provincia di Enna

Fabrizio Micari, membro dell’organo direttivo regionale, è stato nominato nuovo commissario di Italia Viva per la provincia di Enna da Davide Faraone, capogruppo alla Camera dei Deputati. Nel suo ruolo, Micari sarà responsabile di guidare il partito verso una nuova fase, assicurando sia la continuità che il rinnovamento delle attività politiche nel territorio ennese. Questa nomina arriva in un momento cruciale per il panorama politico, con Micari che si impegnerà a stabilire i dialoghi necessari per portare Italia Viva a un nuovo livello di protagonismo