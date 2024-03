Piazza Armerina – Villa Romana: si tenta di ridurre i danni delle fake news. Sito archeologico splendido. Il video SKY lo dimostra.

Nel tentativo di ridurre i danni causati da comunicazioni errate passate alla stampa, che vogliamo sperare siano state diffuse per eccessivo zelo di qualcuno, ieri l’Assessorato al Turismo di Piazza Armerina ha diffuso un link relativo a un servizio televisivo realizzato da Sky che parla proprio della Villa Romana del Casale, patrimonio UNESCO, mostrando l’integrità dei mosaici e spiegando che l’acqua e il fango hanno protetto per millenni quelle tessere colorate, considerate oggi una delle più grandi testimonianze della civiltà romana.

L’inutile grido d’allarme, lanciato a pochi giorni dall’apertura della stagione turistica da qualcuno, ha suscitato non pochi dubbi sull’opportunità di intervenire proprio in un periodo così delicato per migliaia di operatori turistici che traggono il proprio sostentamento economico dal giro d’affari creato dalla Villa.

In realtà, l’intenzione di chi ha agito con un pizzico di ingenuità e di poca conoscenza delle regole di marketing turistico, era solo quella di segnalare la necessità di una maggiore attenzione alla manutenzione ordinaria dell’area archeologica. Purtroppo, il tentativo di finire sotto i riflettori per il bene della Villa, ci auguriamo solo per quello, ha rischiato di compromettere l’intera stagione turistica. Perché, si domanda qualcuno, queste iniziative non sono state prese a novembre o a dicembre, e si è atteso fino a marzo? In ogni caso, mi domando io, perché non c’è stato un tentativo di coordinamento fra i vari soggetti interessati al buon mantenimento della Villa prima di far finire notizie, in gran parte riferite ad uno stato dei luoghi ormai inesistente, su un quotidiano nazionale?

Ancora una volta, rassicuriamo turisti e tour operator che la Villa Romana del Casale è perfettamente visitabile e in grado di sbalordire chiunque con i suoi 3.600 mq di mosaici. Il servizio di Sky lo dimostra e i migliaia di turisti che affollano la struttura ne sono una evidente riprova.

Nicola Lo Iacono per StartNews

English Version.

“Piazza Armerina – Villa Romana: Efforts to Mitigate the Damage from Fake News. A Splendid Archaeological Site. The SKY Video Proves It. –

In an attempt to mitigate the damage caused by incorrect information previously passed to the press, presumably out of overzealousness by someone, yesterday the Tourism Department of Piazza Armerina released a link to a television report produced by Sky. This report discusses the Villa Romana del Casale, a UNESCO heritage site, showcasing the integrity of the mosaics and explaining that water and mud have protected these colored tiles for millennia, considered today one of the greatest testimonies of Roman civilization.

The needless alarm raised a few days before the opening of the tourist season by someone has raised quite a few doubts about the appropriateness of taking action during such a delicate period for thousands of tourism operators who derive their economic livelihood from the business generated by the Villa.

In reality, the intention of those who acted recklessly, and also with a pinch of naivety and lack of knowledge of tourism marketing rules, was only to signal the need for greater attention to the ordinary maintenance of the archaeological area. Unfortunately, the attempt to end up in the spotlight for the good of the Villa, we hope only for that, risked compromising the entire tourist season. Why, one wonders, were these initiatives not taken in November or December, and waited until March?

Once again, we reassure tourists and tour operators that the Villa Romana del Casale is perfectly visitable and capable of astonishing anyone with its 3,600 sq m of mosaics. The Sky service proves it.”