Scale mobili Ospedale Umberto I

Avvio lavori per la sostituzione delle due scale mobili poste all’ingresso dell’Ospedale Umberto I di Enna. L’Azienda Sanitaria Provinciale ha stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria per la fornitura e l’installazione delle scale mobili. Il progetto prevede anche la rimozione e lo smaltimento delle scale attualmente non funzionanti. La data di completamento dei lavori è fissata per il 5 luglio 2024. Il cartello, contenente le informazioni in merito all’appalto, è stato posto all’ingresso dell’ospedale, ai piedi delle due scale mobili il cui accesso è transennato.

Data di inizio e di fine, importo, i nominativi del progettista e del RUP, ditta aggiudicataria sono tra i dati pubblicati.

La Direzione Strategica dell’ASP ha ritenuto opportuno avvisare la cittadinanza in merito ai lavori per la sostituzione delle scale mobili secondo il principio della trasparenza e “del rendere conto del proprio operato” (accountability).