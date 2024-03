Piazza Armerina, completata la riqualificazione della chiesa di Sant’Andrea

Un significativo passo avanti nel campo della conservazione del patrimonio e della valorizzazione turistica è stato compiuto a Piazza Armerina con il completamento della riqualificazione della storica chiesa del Gran Priorato di Sant’Andrea, risalente al XII secolo.

un progetto di grande valore

Il progetto di riqualificazione, finanziato con 770 mila euro nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Siciliana, tramite le misure 7.2 e 7.5, ha interessato non solo la facciata dell’edificio ma anche la via di accesso e un immobile adiacente. Quest’ultimo è stato trasformato in un centro turistico di informazione e accoglienza, oltre a prevedere spazi dedicati a centri ricreativi-culturali e alla fruizione di itinerari tematici che spaziano dal mito cristiano a quello preistorico, classico e archeologico. Gli interventi di valorizzazione turistica sono stati progettati dall’agenzia di sviluppo del Mezzogiorno presieduta da Giuseppe Sciarabba, d’intesa con il dipartimento diocesano di arte sacra e beni culturali

La storia incontra il turismo

La chiesa di Sant’Andrea, oltre al suo indiscusso valore architettonico, rappresenta un pezzo di storia essendo stata un punto di riferimento per l’ordine dei cavalieri del Santo Sepolcro che proteggevano i pellegrini diretti in Terra Santa. La riqualificazione mira a far rivivere questo passato glorioso, collegando il sito ad altre chiese del territorio e alla nota Villa Romana del Casale, Patrimonio dell’umanità UNESCO dal 1997, tramite una rete strategica che valorizza l’intero comprensorio.

Un itinerario culturale rinnovato

Dalla chiesa del Gran Priorato di Sant’Andrea si dipana un itinerario che attraversa luoghi di straordinaria bellezza naturale e di grande interesse storico-culturale, come il Parco Rossomanno e il lago di Pergusa, fino a raggiungere Aidone e la Polis di Morgantina, celebri per i reperti legati alle divinità Demetra e Persefone. Questo percorso si inserisce in un progetto più ampio che intende promuovere la conoscenza e la fruizione di un patrimonio unico, attraverso una strategia che coinvolge enti pubblici e privati nel segno della collaborazione e della valorizzazione turistica.

Con l’ultimazione dei lavori di riqualificazione, Piazza Armerina e i suoi dintorni si confermano come destinazioni privilegiate per chi cerca un turismo culturale di qualità, in grado di coniugare storia, arte e natura in un’esperienza unica e indimenticabile.