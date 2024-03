La Polizia di Stato di Enna implementa il sistema di prenotazione on-line dell’agenda passaporti

La Questura di Enna introduce significative novità nel sistema di prenotazione on-line per l’emissione dei passaporti, mirate a ottimizzare i tempi di attesa e a rispondere con maggiore efficienza alle esigenze urgenti dei cittadini. A partire dal 21 marzo, è attiva una nuova procedura che permette di accedere a un’agenda prioritaria dedicata a chi necessita del passaporto in tempi brevi per motivi di salute, studio, lavoro o viaggio imminente.

Accesso all’agenda prioritaria

Il processo di accesso all’agenda prioritaria è stato reso intuitivo e diretto: un apposito banner sul sito della Questura guida l’utente attraverso la procedura, consentendo a coloro che devono partire entro trenta giorni e che non trovano disponibilità nell’agenda ordinaria, di prenotare e ottenere il documento in tempi rapidi.

Ampliamento degli orari e dei giorni di apertura

Nell’ottica di migliorare il servizio, la Questura di Enna ha esteso gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Passaporti, che ora accoglie i cittadini cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00, includendo anche due aperture pomeridiane il martedì e il giovedì, dalle 15:00 alle 17:00. Analogamente, i Commissariati distaccati della provincia hanno adeguato i loro orari, garantendo una copertura settimanale analoga e un’apertura pomeridiana, per venire incontro alle necessità dell’utenza.

Questa innovazione rappresenta un passo importante nella direzione di un servizio pubblico più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini, semplificando le procedure burocratiche e riducendo i tempi di attesa per l’emissione dei passaporti, specie in situazioni di urgenza. La Questura di Enna, con queste modifiche, conferma il suo impegno nel migliorare continuamente i servizi offerti alla comunità, facilitando l’accesso a prestazioni essenziali con modalità sempre più all’avanguardia e orientate all’utente.