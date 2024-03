Lettura e formazione: oggi pomeriggio un evento per neomamme a Piazza Armerina

Un incontro per la promozione della lettura

Oggi pomeriggio, Lunedì 18 marzo, alle ore 16:00, la comunità di Piazza Armerina si prepara ad accogliere un evento significativo presso la Biblioteca comunale, volto a promuovere la lettura fin dai primi mesi di vita. Il Presidio Nati per Leggere, in collaborazione con la Biblioteca comunale e il Consultorio Familiare di Piazza Armerina, ha organizzato un incontro dedicato alle mamme in gravidanza e ai loro futuri bambini.

Un progetto a sostegno dell’educazione precoce

Il programma “Storie e rime… come carezze” si presenta come un’opportunità per le future mamme di imparare l’importanza e i benefici della lettura ad alta voce ai bambini, anche quando sono molto piccoli. Le operatrici del Gruppo Nati per Leggere di Piazza Armerina guideranno l’evento, mostrando come la lettura condivisa possa essere un gesto di affetto e un’occasione di apprendimento per i neonati.

L’iniziativa si inserisce all’interno delle attività del progetto Nati per Leggere, che da anni opera sul territorio nazionale con l’intento di stimolare la lettura in famiglia, riconosciuta come uno dei pilastri fondamentali per lo sviluppo cognitivo e affettivo del bambino.

L’appuntamento e i contatti per partecipare

L’evento è aperto alle mamme che frequentano il corso di accompagnamento alla nascita del Consultorio di Piazza Armerina, offrendo loro un momento di incontro e di scambio sul tema della lettura infantile. Per maggiori informazioni, è possibile contattare la Biblioteca comunale al numero 0935/686177 o Giusi Lobello al 0935/981853, o scrivere al coordinamento interprovinciale NpL Enna-Caltanissetta all’indirizzo email npl.en.cl@gmail.com.

Con questo evento, Piazza Armerina si fa promotrice di un’azione culturale ed educativa, riaffermando il ruolo vitale della lettura e della biblioteca nella crescita armoniosa delle nuove generazioni.