Al via il progetto “Demetriadi”: cultura e tradizione si incontrano a Enna

Il Comune di Enna dà il via al Progetto DEMETRIADI, un’iniziativa culturale di rilievo che punta a valorizzare temi quali il mito, il sacro, la figura della donna e la tutela dell’ambiente. Questo progetto si inserisce all’interno di un più ampio contesto di celebrazioni legate all’equinozio di primavera, un momento simbolico di rinascita e di nuovo inizio, che quest’anno viene arricchito da un evento di portata significativa.

Il convegno inaugurale

La manifestazione prenderà il via con il convegno “I TEATRI CLASSICI IN SICILIA: Il sistema Sicilia: mappare – fotografare – proporre”, previsto per il 21 marzo presso l’Urban Center di Enna, dalle ore 15:00 alle 19:00, e per il 23 marzo a Giardini Naxos, nello stesso intervallo orario. Questo incontro, promosso in collaborazione con Hystrio, Trimestrale di Teatro e spettacolo, e altri partner di rilievo, si propone di offrire una panoramica sui teatri classici sparsi nel Mediterraneo e in Europa, soffermandosi sull’importanza della loro conservazione e sull’utilizzo sostenibile di tali spazi.

Obiettivi e collaborazioni

L’evento è l’occasione per un confronto critico sul futuro del Teatro Classico in Sicilia, con l’intento di delineare strategie e azioni concrete per la sua valorizzazione. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Critici di Teatro e Latitudini – Rete siciliana per la drammaturgia contemporanea, si vuole anche instaurare un dialogo costruttivo con le istituzioni per influenzare le policy e i processi decisionali relativi a questo settore.

Verso un sistema teatrale innovativo

Il convegno mira a gettare le basi per la creazione di un sistema interconnesso tra i vari teatri di pietra, promuovendo una collaborazione sinergica tra parchi, festival e associazioni. Questa rete consentirà uno scambio virtuoso di risorse, conoscenze e opportunità, puntando a una maggiore fruizione e valorizzazione dei siti archeologici e storici.

Il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha espresso grande entusiasmo per questa iniziativa, sottolineando come il Progetto DEMETRIADI intenda posizionare Enna al centro del dibattito culturale regionale, rinnovando l’interesse verso il mito di Demetra e Kore, due figure centrali dell’antichità classica. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale siciliano, nel segno di una tradizione che continua a ispirare e a coinvolgere.