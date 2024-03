Piazza Armerina – Completato il recupero del sentiero nel bosco comunale Bellia

Il Comune di Piazza Armerina annuncia con orgoglio il completamento degli interventi per il recupero del sentiero nel bosco comunale Bellia, un’azione chiave nel quadro del progetto “I Art: Il Polo diffuso per le identità e la valorizzazione ambientale”. Questo progetto, finanziato a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per la copertura di interventi precedentemente sostenuti dai fondi strutturali 2014-2020, mira alla tutela e valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica.

La determina n. 579, datata 18 marzo 2024, certifica la regolare esecuzione dei lavori affidati all’impresa S.D.C. Sicil Scavi Demolizioni e Calcestruzzi di Napoli Daniele, che ha portato a termine il progetto. L’intervento ha comportato una spesa totale di €52.243,71, al netto del ribasso d’asta e inclusivo dei costi per la sicurezza, confermando l’impegno del Comune nella conservazione dell’ambiente e nel miglioramento dell’accessibilità e fruibilità delle aree verdi locali.

Un impegno per l’ambiente

La realizzazione del sentiero rientra in una più ampia strategia di sviluppo sostenibile promossa dall’amministrazione Cammarata. L’operazione “I Art”, che comprende sette azioni separate e coerenti, si pone come obiettivo quello di consolidare e promuovere processi di sviluppo attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio.

Dettagli dell’intervento

L’intervento per il recupero del sentiero ha visto una serie di fasi progettuali e operative gestite con efficacia, culminate nella consegna dei lavori entro i tempi stabiliti. Il percorso di recupero, oltre a migliorare l’accesso al bosco comunale Bellia, ha l’obiettivo di incrementare la consapevolezza e l’educazione ambientale tra i cittadini e i visitatori, favorendo un turismo eco-compatibile e sostenibile.

Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di come fondi europei e locali possano essere impiegati per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo economico della comunità attraverso il turismo e la sensibilizzazione ambientale.