Previsioni meteo a Piazza Armerina: settimana all’insegna delle piogge e del calo delle temperature

Una nuova perturbazione di origine atlantica, alimentata da correnti d’aria più fredde provenienti dalle zone polari marittime, sta per colpire la città di Piazza Armerina, portando con sé piogge e un sensibile abbassamento delle temperature. Secondo le ultime previsioni, si prevede un calo termico che porterà le temperature a situarsi ben al di sotto della media stagionale, con una differenza di -3 / -4°C rispetto ai valori consueti per questo periodo dell’anno.

L’inizio della settimana vedrà un cielo prevalentemente nuvoloso, alternato da schiarite e precipitazioni. Già da lunedì 4 marzo, le temperature inizieranno a registrare una diminuzione, con valori che oscilleranno tra una minima di 5°C e una massima di 10°C. Particolare attenzione va data ai venti, che si annunciano forti e provenienti da Ovest, potenzialmente portatori di disagi.

Martedì 5 marzo si prevede una breve tregua dalle precipitazioni, con un cielo che si manterrà poco nuvoloso. Le temperature, in lieve risalita, raggiungeranno una massima di 13°C, mantenendo però una minima stazionaria a 5°C. I venti saranno deboli, con possibili rinforzi da Nord-Ovest.

Mercoledì 6 marzo, invece, il cielo si presenterà quasi sereno, sebbene non si escludano deboli piogge nelle ore pomeridiane. La ventilazione resterà moderata, con direzione da Nord-Ovest. Le temperature massime previste si attesteranno intorno ai 13°C / 14°C, mentre le minime scenderanno fino a 3°C, segnalando così l’effettivo ingresso di una fase più fredda.

La previsione, con un’affidabilità del 90%, indica che non si attendono piogge abbondanti per l’inizio della settimana, con un accumulo previsto di soli 4mm di precipitazioni. Nonostante ciò, si consiglia di tenere monitorate le condizioni meteo, specialmente per quanto riguarda l’intensità dei venti e l’evoluzione delle temperature, che potrebbero riservare ulteriori sorprese nel corso della settimana.

David Cartarrasa per StartNews