Piazza Armerina – Una guida dei servizi erogati in favore della salute delle donne. Cif e Asp la presenteranno l’8 marzo

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo, il Centro Italiano Femminile (Cif) e l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna hanno organizzato un evento di particolare importanza presso il Consultorio dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina. Durante l’incontro, verrà presentata una guida breve, chiara e semplice, dedicata ai servizi erogati in favore della salute della donna. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di sensibilizzazione e promozione della salute femminile, tematica a cui il Cif, sotto la guida della Presidente provinciale Lucia Giunta, ha sempre dedicato un’attenzione speciale.

Le attività del Cif, infatti, spaziano su vari fronti, dalla prevenzione del tumore al seno con l’ottobre rosa, alle problematiche legate alla nascita di bambini prematuri, passando per la consapevolezza sull’autismo fino alla promozione dell’allattamento al seno. L’obiettivo è quello di fornire un supporto concreto alle donne in ogni fase della loro vita, promuovendo la cultura della prevenzione e uno stile di vita sano.

La collaborazione tra il Dipartimento materno infantile dell’ASP di Enna e il Consultorio familiare di Piazza Armerina ha reso possibile questa iniziativa, che si pone come un importante passo avanti nell’incoraggiare le donne a prendersi cura della propria salute attraverso la prevenzione. La prevenzione, come sottolineato dall’iniziativa, rappresenta la chiave per vivere meglio e più a lungo, adattando lo stile di vita e gli accertamenti medici alle diverse fasi della vita di una donna.

La presentazione della guida sarà quindi un’occasione non solo per diffondere informazioni utili ma anche per ribadire l’importanza di un approccio proattivo alla salute femminile. Attraverso queste iniziative, il Cif e l’ASP di Enna intendono promuovere una maggiore consapevolezza sulle questioni di salute specifiche delle donne, evidenziando come la prevenzione e l’informazione siano strumenti fondamentali per garantire il benessere e la qualità della vita.