La Sicilia ospiterà il più vasto impianto fotovoltaico d’Italia

La Sicilia si appresta a diventare la casa del più grande impianto fotovoltaico italiano, segnando un’epoca nuova nell’approvvigionamento energetico del Paese verso fonti più sostenibili. Questa iniziativa, portata avanti dalla multinazionale spagnola Iberdrola, con sede a Bilbao, leader europeo nel settore dell’energia, rappresenta un significativo passo avanti per l’Italia nella corsa verso l’indipendenza energetica rinnovabile. Il progetto, denominato Fenix, vedrà la luce nella Sicilia orientale e punta a distinguersi per dimensioni e capacità produttiva, pur non eguagliando i giganti del fotovoltaico mondiale come l’impianto di Al Dhafra ad Abu Dhabi.

Nonostante le sfide, tra cui la burocrazia e la necessità di un’attenta pianificazione territoriale, Iberdrola ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per procedere, in collaborazione con la tedesca Ib Vogt, specializzata nella costruzione di parchi solari. Il parco Fenix sarà dotato di oltre 424.000 moduli solari, in grado di generare circa 400 gigawattora all’anno, sufficienti a soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 140.000 abitazioni e a ridurre significativamente l’impatto ambientale, evitando l’emissione di circa 119.000 tonnellate di CO2.

La realizzazione del progetto Fenix non solo contribuirà a migliorare la sostenibilità energetica dell’Italia, ma avrà anche positive ricadute economiche e occupazionali, con la creazione di circa 500 posti di lavoro durante la fase costruttiva e un centinaio in quella operativa. Questo impianto rappresenta solo la punta dell’iceberg delle ambizioni di Iberdrola in Italia, con ulteriori progetti in cantiere che porteranno la capacità installata dell’azienda a 400 megawatt entro il 2025, consolidando la sua posizione tra i leader del settore delle energie rinnovabili nel Paese. Non è stata ancora resa nota l’ubicazione precisa dell’impianto.

In un panorama energetico nazionale ancora frammentato e in cerca di una direzione chiara verso la sostenibilità, iniziative come quella di Fenix dimostrano come l’impegno verso l’energia pulita possa tradursi in progetti concreti e di ampia portata, capaci di unire benefici ambientali, economici e sociali. Con la crescente pressione globale per una transizione energetica rapida ed efficace, l’Italia, grazie a progetti innovativi come Fenix, si posiziona come un attore chiave nel percorso verso un futuro più verde e sostenibile.

Ada Barbieri per StartNews