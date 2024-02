L’assessore Ettore Messina promuove Piazza Armerina a Monaco di Baviera

In questi giorni, nel cuore del sud della Germania, la città di Monaco di Baviera si trasforma in un crocevia internazionale per gli appassionati di viaggi e tempo libero grazie al F.RE.E, precedentemente conosciuto come C-B-R Leisure & Travel. Questa manifestazione, la più grande del suo genere in questa parte dell’Europa, attira espositori e visitatori provenienti da ogni angolo del globo, offrendo loro una vetrina unica sulle ultime tendenze e opportunità nel settore del turismo e del tempo libero.

Il punto di forza della partecipazione siciliana con le città che a tal scopo si sono consorziate ,Noto, Avola, Piazza Armerina, Portopalo e Sortino, è stato lo stand espositivo, descritto dall’assessore Messina come di “grande impatto visivo“. Questo spazio è stato progettato per narrare un percorso di storia, arte e tradizioni che lega i comuni promotori, creando un filo diretto con le radici più profonde e affascinanti della Sicilia.

L’organizzazione di questa iniziativa promozionale è stata possibile grazie al supporto di Thomas Van Compernolle e consorte, che hanno rappresentato e pubblicizzato le città siciliane grazie anche alle loro competenze linguistiche. La presenza siciliana a Monaco di Baviera non è solo un’occasione per attrarre turisti ma rappresenta anche un ponte culturale che unisce la Sicilia alla Germania, promuovendo uno scambio reciproco di esperienze e conoscenze.

L’ottimismo traspare dalle parole dell’assessore Messina, che prevede “una stagione fortissima” per il turismo nelle città rappresentate. Questa iniziativa dimostra l’importanza delle sinergie locali e internazionali nel promuovere le bellezze e le peculiarità del territorio siciliano, sottolineando l’efficacia di eventi come il F.RE.Ee di Monaco di Baviera nel connettere destinazioni e culture diverse.

Dopo l’esordio a Bruxelles – come abbiamo già avuto modo di scrivere – seguiranno altre importanti tappe internazionali: la fiera di Vienna in aprile, quella di Montreal in autunno e, infine, l’appuntamento di Stoccarda all’inizio del 2025.