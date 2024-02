Basket, serie C femminile: la Team 79 di Piazza Armerina vince a Ragusa

Nella giornata di sabato, il campionato di basket serie C femminile ha visto l’ASD Ad Majora di Ragusa ospitare la Team 79 di Piazza Armerina in una partita che si è conclusa con il risultato di 34 a 46 a favore delle ospiti. Un incontro che ha confermato la buona forma della squadra allenata da Maurizio Barravecchia, ora a 8 punti in classifica.

La Team 79, con questo ultimo successo è al terzo posto nella classifica attualmente occupata dalla Unime di Messina con 14 punti, seguita dalla PGS Sales di Catania con 12. Questa vittoria esterna acquista un significato particolare considerando le difficoltà affrontate a causa degli infortuni di due giocatrici chiave, Genzabella e Giusto, che hanno lasciato il campo già nel secondo quarto.

Nonostante le avversità, il contributo di Furnari e Bardare, insieme alle prestazioni di Puglisi, Paternicò e Rizzo, ha garantito alla squadra di mantenere un solido gioco sia in difesa che in attacco. Un momento cruciale della partita è stato il rimbalzo difensivo conquistato da Cravotta, che ha permesso di mantenere il vantaggio in un momento tra i più importanti dell’incontro.

Le parole dell’allenatore Barravecchia riflettono la consapevolezza delle sfide future: “Se non sono mai facili le partite a Ragusa la prossima partita a Messina si annuncia difficile, soprattutto dopo la sconfitta della UNIME a Catania, che complica ulteriormente il nostro percorso. Provarci è comunque un obbligo”. La prossima sfida vedrà quindi la Team 79 di Piazza Armerina affrontare un altro importante test, questa volta in trasferta contro la squadra di Messina.