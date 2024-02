Nuovo ingresso in Consiglio Comunale a Valguarnera: le dichiarazioni del consigliere Francesca Ingari

Dopo le dimissioni della consigliera Sara Pecora, che ha lasciato il posto al primo dei non eletti della lista che sostiene il sindaco Draià, si è insediato oggi il nuovo consigliere comunale di Valguarnera. Si tratta di Francesca Ingari, che era stata candidata alle elezioni comunali del 2020 e che ora entra a far parte del gruppo di maggioranza.

La neo consigliere ha espresso la sua soddisfazione e il suo impegno in una dichiarazione: “Attendo la nomina e l’insediamento con gioia e soddisfazione. A distanza di 4 anni entrerò in Consiglio Comunale per iniziare un nuovo percorso con il gruppo che sostiene l’amministrazione del sindaco Francesca Draià. Sono sempre stata convinta che si è squadra sempre e oggi il gruppo che sostiene il Sindaco Draià lo ha dimostrato con il gesto della consigliera Pecora. Un gesto lodevole perché poteva benissimo non dimettersi ma l’ha fatto per dare la possibilità a chi era dietro di lei di fare questo percorso. Un percorso importante che mi vedrà impegnata nel ruolo di consigliere comunale. Spero di essere all’altezza e già da ora sono pronta a mettermi a disposizione della collettività e della comunità valguarnerese”.

Il consigliere ha anche commentato la recente rottura tra il consigliere Capuano e l’amministrazione Draià, da cui si è distaccato per aderire ad un altro gruppo politico: “Ho appreso solo ora del distacco del consigliere Capuano dall’amministrazione Draià e mi rammarica non poter condividere con lui il progetto condiviso assieme in tempo di campagna elettorale. Prendo le distanze da lui e dal gruppo a cui lui appartiene oggi. Nonostante questo lavorerò al meglio e cercherò di essere più utile possibile alla comunità. Credo fortemente nel ruolo di rappresentanza che ha per il nostro comune il consigliere comunale e ringrazio tutti i cittadini per la fiducia che mi è stata data”.

Francesca Ingari si è detta pronta a collaborare con il sindaco e gli altri componenti del Consiglio per portare avanti le iniziative e i progetti a favore del territorio e dei suoi abitanti.