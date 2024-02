Si è insediato il nuovo commissario straordinario dell’Asp di Enna , è il dott. Mario Zappia

Un importante cambiamento ha avuto luogo oggi nell’ambito della sanità della provincia di Enna. Il dott. Mario Zappia è stato ufficialmente insediato come nuovo Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna.

Il dott. Zappia, 61 anni, originario di Bronte e con un background accademico e professionale di rilievo, vanta un curriculum che include incarichi direttivi in diverse Aziende Sanitarie importanti come quelle di Agrigento e Siracusa, oltre a esperienze in ospedali nazionali di alta specializzazione e l’IRCCS di Troina. Il dott. Zappia prende il posto del dott. Francesco Iudica, che ha ricoperto il ruolo di Direttore e Commissario dell’ASP di Enna

Nel suo discorso di insediamento, il neo eletto commissario ha espresso entusiasmo e spirito di servizio, evidenziando la sua volontà di collaborare con i professionisti dell’ASP per garantire la tutela della salute nella provincia di Enna. Il suo approccio sembra essere incentrato sull’ascolto e sulla cooperazione, elementi essenziali per affrontare le sfide del settore sanitario in un periodo complesso.

Nella fotto da sinistra: il dott. Zappia e il dott. Iudica