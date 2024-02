Parte la riqualificazione dei boschi di Piazza Armerina: un impegno per la sicurezza e l’ambiente

Il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha annunciato l’avvio di un progetto di riqualificazione dei boschi, con un investimento di circa 200.000€, mirato non solo al miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza, ma anche alla gestione idraulica e alla protezione civile.

Interventi strategici: Uno degli aspetti più significativi dell’annuncio riguarda la riapertura di antiche stradelle, un’azione volta a migliorare l’accessibilità per i mezzi di emergenza, elemento cruciale per la prevenzione e la gestione delle emergenze. Questo tipo di intervento non solo facilita l’intervento tempestivo in caso di incendi o altre situazioni di pericolo, ma contribuisce anche a preservare l’integrità dell’ecosistema forestale.

Focus sulla protezione idraulica: Un altro aspetto fondamentale del progetto è rappresentato dagli interventi in materia idraulica. Questi lavori, volti al contenimento delle acque, sono essenziali per prevenire l’erosione del suolo e i danni causati da eventi meteorologici estremi, che sono sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. La gestione delle acque nei boschi è quindi una misura proattiva che contribuisce alla resilienza ambientale.

Benefici a lungo termine: L’investimento nell’ambito della protezione civile e della sicurezza boschiva ha un impatto positivo non solo in termini di prevenzione dei rischi, ma anche per la valorizzazione del territorio. I boschi di Bellia, Cicciona e Cannarozzo, oggetto di questo intervento, sono aree di grande valore naturale e ricreative. La loro messa in sicurezza e valorizzazione attrarranno visitatori e amanti della natura, contribuendo allo sviluppo sostenibile dell’area e incrementando le risorse turistiche. I boschi, dopo la Villa romana del Casale e il centro storico di Piazza Armerina, rappresentano il terzo polo turistico di una città che non ha ancora esaurito tutte le potenzialità che ha a disposizione.

L’annuncio del sindaco Cammarata è un esempio concreto di come la gestione attenta e proattiva dell’ambiente naturale possa portare benefici tangibili per la comunità, l’ecosistema e il territorio nel suo insieme. Questo progetto di riqualificazione rappresenta un passo importante verso un futuro più sicuro e sostenibile per Piazza Armerina e i suoi abitanti.