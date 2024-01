Luisa Lantieri riconfermata coordinatrice di Forza Italia per la provincia di Enna

L’Onorevole Luisa Lantieri è stata riconfermata per acclamazione nel ruolo di coordinatore provinciale di Forza Italia a Enna. La sua elezione, avvenuta in un contesto di ampio consenso, è stata celebrata in una sala colma di esponenti di partito e simpatizzanti. I lavori del congresso, svoltisi in un noto albergo della città, hanno portato alla nomina di un nuovo Coordinamento Provinciale, composto da Occhipinti Francesco, Di Seri Massimo, Ferrigno Angelo, Cammarata Antonio, Altavilla Grazia Maria, Giacobbe Filippo, Cancarè Salvatore, Barbera Salvatore, Giaggeri Concetta.

Inoltre, sono stati nominati i Delegati al Consiglio Nazionale: Amoruso Carmelo, Occhipinti Francesco, Carambia Giuseppe, Cancarè Salvatore, Giaggeri Concetta, Colianni Rosario.

Lantieri ha ribadito il suo impegno per il partito e i suoi valori, sottolineando l’importanza dell’orientamento europeo e delle realtà locali per una destra moderata, identità nella quale si riconosce il popolo di Forza Italia.

Massimo Di Seri, del coordinamento provinciale, ha dichiarato di essere onorato per la nomina, in un momento cruciale per Forza Italia e per il territorio, in vista di appuntamenti importanti come le elezioni europee.